Cortes de luz en Curridabat afectarán sectores residenciales y comerciales este sábado

Dos interrupciones eléctricas afectarán áreas residenciales y comerciales de Curridabat durante este sábado 6 de junio.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará dos cortes de luz programados en distintos sectores de Curridabat, en San José, este sábado 6 de junio de 2026. Las interrupciones responden a trabajos de mejora y mantenimiento de la red eléctrica.

La primera suspensión del servicio se efectuará entre la 1 a. m. y las 2 p. m. en un sector parcial de Curridabat. La CNFL ejecutará la instalación de pararrayos como parte de sus proyectos empresariales.

El área afectada comprende el tramo ubicado desde el lavacar Auto Clean, 170 metros al norte sobre calle 91, hasta la iglesia católica de Curridabat.

Entre los puntos de referencia incluidos en este corte destacan Auto Clean Lavacar Carwash, la Escuela Social Juan Veintitrés S. A., las temporalidades de la Iglesia Católica Arquidiócesis de San José, El Maná Gutiérrez S. R. L. y varias viviendas.

La segunda interrupción está programada entre las 8 a. m. y las 11 a. m. también en un sector parcial de Curridabat.

En este caso, la CNFL realizará labores para aplomar un poste.

La suspensión afectará zonas cercanas a Tortillas La Hacienda, Fisiovet, Taller Coto, Hidro Centro, Simesa Sistemas, Ride Montajes, el salón comunal de urbanización París, Estrella del Oriente, Indelsa Industrias Elegantes S. A., Kavial S. A., la Municipalidad de Curridabat, Claro Costa Rica Telecomunicaciones y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Curridabat, entre otros establecimientos y viviendas.

Más información sobre suspensiones programadas de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones