Política

¿Asistirá Donald Trump a la toma de posesión de Laura Fernández? Esto dijo el canciller de Costa Rica

Según Arnoldo André Tinoco está prevista la participación de entre siete y diez jefes de Estado

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Donald Trump y Laura Fernández
El canciller Arnoldo André se refirió a si el presidente Donald Trump asistirá al traspaso de poderes de la presidenta electa Laura Fernández. (La Nación/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cambios de gobiernoDonald TrumpLaura FernándezTraspado de poderes
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.