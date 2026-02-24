¿Asistirá Donald Trump a la toma de posesión de Laura Fernández? Esto dijo el canciller de Costa Rica

El canciller Arnoldo André se refirió a si el presidente Donald Trump asistirá al traspaso de poderes de la presidenta electa Laura Fernández.

El canciller Arnoldo André Tinoco se refirió este martes a la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asista a la toma de posesión de la presidenta electa y ministra de la Presidencia, Laura Fernández.

Se prevé que el traspaso de poderes se realice el próximo 8 de mayo, a la 1 p. m., en el Estadio Nacional de Costa Rica, en La Sabana.

Según André, por protocolo, las invitaciones se remiten a todos los jefes de Estado mediante una carta personalizada enviada por el presidente en ejercicio, en este caso Rodrigo Chaves. Así lo explicó en entrevista con la periodista Amelia Rueda.

No obstante, señaló que la práctica de Estados Unidos es designar un delegado especial, que puede ser un ministro o, eventualmente, el secretario de Estado, Marco Rubio.

“No acostumbra el presidente de los Estados Unidos asistir a las tomas de poder en otros países. El que sí viene siempre, no falla, es el Rey de España, Felipe VI”, indicó.

La llegada de Fernández al poder tendrá un componente histórico, al convertirse en la segunda ocasión en que una mujer asume la Presidencia de la República, luego de que Laura Chinchilla alcanzara el cargo en 2010.

Invitará a mandatarios personalmente

El canciller agregó que aprovechará la participación del Gobierno de Costa Rica en la cumbre del 7 de marzo, organizada por Trump en Miami, con mandatarios latinoamericanos, así como la toma de posesión del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, para extender personalmente la invitación al traspaso de poderes a varios jefes de Estado.

Indicó que está prevista la participación de unas 90 delegaciones internacionales, y entre siete y diez jefes de Estado.

“El 7 de mayo, un día antes de la toma de posesión, el presidente en ejercicio ofrece una cena a los jefes de Estado que nos visiten y el canciller una recepción a los jefes de delegación”, explicó.

Respecto a la posibilidad de mantenerse al frente de la Cancillería en el gabinete de Fernández, André indicó que la decisión corresponde a la presidenta electa. No obstante, afirmó estar a disposición de continuar como ministro de Relaciones Exteriores o asumir otro rol, “en el que Costa Rica lo requiera”.