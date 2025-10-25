El País

Docentes del MEP pagan cursos para ganar puntos de carrera profesional y aumentar salario

Ministro asegura que el MEP verifica la pertinencia de los cursos a la hora de tramitar el ajuste salarial

Por Fernanda Matarrita Chaves
Docentes pagan cursos ofrecidos en redes sociales para ganar puntos de carrera profesional y aumentar su salario. Leonardo Sánchez, ministro de Educación, sostiene que el MEP es riguroso en la revisión de los documentos de los cursos.
Leonardo Sánchez, ministro de Educación, sostiene que el MEP es riguroso en la revisión de los documentos de los cursos. Foto: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jimenez)







