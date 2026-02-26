Docentes de Costa Rica podrán ganar hasta $55.000 al año en escuelas públicas de Estados Unidos: así puede aplicar

Escuelas públicas de Estados Unidos abrieron vacantes para docentes costarricenses con salario competitivo y acompañamiento migratorio.

Una convocatoria internacional abrió plazas para docentes de Costa Rica interesados en trabajar en escuelas públicas de Estados Unidos, con salarios que oscilan entre $41.000 y $55.000 anuales y contratos mínimos de dos años.

Las vacantes corresponden a educación primaria, ciencias, matemáticas, inmersión en español y educación especial, en centros educativos ubicados en Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia.

El proceso de reclutamiento y acompañamiento migratorio está a cargo de Participate Learning, organización que gestiona la incorporación de docentes internacionales a distritos escolares estadounidenses y apoya la obtención de la visa correspondiente.

De acuerdo con la información oficial, el salario anual depende de la experiencia, la formación académica y el distrito asignado.

El paquete incluye seguro médico, pasaje aéreo y posibilidad de viajar con cónyuge e hijos menores de edad, bajo condiciones laborales equivalentes a las de los docentes del sistema público estadounidense.

Entre los requisitos figuran contar con nivel avanzado de inglés, al menos dos años de experiencia docente a tiempo completo posterior al título universitario, empleo activo, licencia de conducir vigente y disponibilidad para residir en Estados Unidos por un mínimo de dos años.

La postulación permanece abierta durante todo el año y no tiene costo para las personas interesadas. El formulario de aplicación está disponible en: https://www.participatelearning.com/teach-in-the-usa/