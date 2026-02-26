El País

Docentes de Costa Rica podrán ganar hasta $55.000 al año en escuelas públicas de Estados Unidos: así puede aplicar

Una convocatoria abre la puerta para que docentes costarricenses trabajen en Estados Unidos con salarios de hasta $55.000 al año, beneficios y respaldo migratorio

Por Silvia Ureña Corrales
Escuelas públicas de Estados Unidos abrieron vacantes para docentes costarricenses con salario competitivo y acompañamiento migratorio.
Escuelas públicas de Estados Unidos abrieron vacantes para docentes costarricenses con salario competitivo y acompañamiento migratorio. (Canva /Stock)







notas iaSUCplazasvacantesempleoEstados Unidos
Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

