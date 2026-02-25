Hospital México realizará feria de empleo con vacantes en salud y servicios: así puede aplicar

El Hospital México organizará feria de empleo en febrero de 2026 para captar personal en áreas técnicas y operativas.

El Hospital México realizará la feria de empleo HM2026 los días 26 y 27 de febrero de 2026 en su sede central, en San José, con el objetivo de captar talento para distintas áreas operativas y técnicas.

La actividad se desarrollará de 8 a. m. a 12 p.m. en la planta baja de la torre noreste, antigua explanada del centro médico. La organización estuvo a cargo de la Dirección Administrativa Financiera y la Unidad de Gestión de Recursos Humanos.

El propósito de la jornada es ampliar la bolsa de oferentes externos y contar con personal disponible para atender sustituciones en temporadas de alta demanda, una vez agotados los registros institucionales de elegibles.

Durante la feria se recibirán currículos para puestos de trabajador de servicios generales, enfermería, informática, nutrición y registros médicos. La institución indicó que busca personal calificado para reforzar áreas clave del hospital.

Feria de empleo Hospital México (Hospital México /Hospital México)

Las autoridades recomendaron a los interesados llevar el currículo impreso y registrado previamente en el Módulo de Ingreso de Talento Humano (MITH). También deberán presentar título de sexto grado, noveno año o bachillerato, según el puesto al que aspiren.