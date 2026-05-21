Docentes de Costa Rica podrán aplicar a empleos en Estados Unidos con salarios de hasta $70 mil al año

Escuelas públicas estadounidenses buscan docentes costarricenses de primaria y ofrecerán información este sábado en La Sabana.

Los docentes costarricenses interesados en trabajar en escuelas públicas de Estados Unidos tendrán una nueva oportunidad para conocer requisitos, beneficios y procesos de contratación durante una sesión informativa gratuita que se realizará este sábado 30 de mayo en San José.

La actividad será organizada por Participate Learning, entidad dedicada al reclutamiento internacional de educadores para centros educativos en Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia. El encuentro se llevará a cabo a las 10 a. m. en el hotel Crowne Plaza La Sabana.

La organización informó que existe una alta demanda de docentes de primaria para programas de inmersión en español. Los contratos ofrecen salarios equivalentes a los de maestros estadounidenses, con ingresos anuales entre $40.000 y $70.000.

El programa también contempla beneficios como acompañamiento migratorio, pasaje aéreo, seguro médico y la posibilidad de viajar junto con la pareja e hijos menores de edad.

Para participar en el proceso, los interesados deben contar con nivel avanzado de inglés, al menos dos años de experiencia docente a tiempo completo, empleo activo y licencia de conducir vigente. La postulación no tiene costo y permanece abierta durante todo el año.

Según la organización, cerca de 300 docentes costarricenses ya forman parte de este programa de intercambio educativo en Estados Unidos. La sesión permitirá aclarar dudas sobre requisitos, contratación y condiciones laborales antes de iniciar el proceso de aplicación.

La inscripción para la actividad está disponible mediante formulario digital y la organización también habilitó información adicional en su sitio oficial.

Información

Fecha: Sábado 30 de mayo, 10 a.m.

Lugar: Crowne Plaza La Sabana, San José