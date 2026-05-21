El País

Docentes de Costa Rica podrán aplicar a empleos en Estados Unidos con salarios de hasta $70 mil al año

Descubra cuáles son los requisitos, beneficios y salarios que ofrecen escuelas públicas de Estados Unidos a docentes costarricenses en una sesión gratuita

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Por Silvia Ureña Corrales
Escuelas públicas estadounidenses buscan docentes costarricenses de primaria y ofrecerán información este sábado en La Sabana.
Escuelas públicas estadounidenses buscan docentes costarricenses de primaria y ofrecerán información este sábado en La Sabana. (Participate Learning /Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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