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Directores financieros advirtieron al alcalde Diego Miranda que tasa para Policía Municipal podía ser ilegal y denuncian presuntas descalificaciones por parte del jerarca

Funcionarios dejaron por escrito su inconformidad y los comentarios que habría emitido el alcalde de San José, Diego Miranda

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Por Sebastián Sánchez

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Diego Miranda, alcalde de San José, se enfrentó con directores financieros por tasa para Policía Municipal.
Diego Miranda, alcalde de San José, se enfrentó con directores financieros por tasa para Policía Municipal. (José Cordero/La Nación)







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Diego Miranda MéndezMunicipalidad de San Josétasa para Policía Municipal
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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