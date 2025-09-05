El País

Directora de la Escuela de Estadística de la UCR pide a centro de investigación retractarse de sondeo electoral

El sondeo de intención de voto fue realizado en el Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD) y divulgado el pasado 2 de setiembre

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas

La directora de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR), Ericka Méndez Chacón, solicitó al Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD) retractarse de un sondeo de intención de voto divulgado el 2 de setiembre, de cara al proceso electoral de febrero de 2026.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Universidad de Costa RicaUCREscuela de EstadísticaCentro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD)SondeoElecciones 2026
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.