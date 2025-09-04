Director del OIJ considera ‘riesgoso’ enfrentar a ladrón como Sol Vargas: ‘El problema es que tenga un arma de fuego’

Luego de observar el video donde se observa a una joven de Pérez Zeledón neutralizar a un ladrón, en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, este martes, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, aseguró que una acción de ese tipo puede ser riesgosa.

Para el jefe policial, la joven Sol Vargas, de 25 años, parece tener algún tipo de entrenamiento, por las técnicas que parece utilizar para evitar que un ladrón se lleve su cartera, donde aseguró que tenía ¢100.000.

LEA MÁS: Sol Vargas, mujer que neutralizó a asaltante en Pérez Zeledón: ‘Mi mamá dice que eso es una llave de jiu jitsu’

“En situaciones como estas, de forcejeo a mano limpia, de algún modo se pueden llevar. El problema es que la otra persona tenga un arma de fuego o un arma blanca, entonces esa superioridad que pueda tener la persona entrenada podría verse comprometida con una acción de ese tipo”, indicó Zúñiga.

El director del OIJ puntualizó que, a pesar del entrenamiento que pueda tener la persona que toma una acción de ese tipo, aseguró que “siempre es riesgoso”.

El hecho se dio este martes, en San Isidro de El General, muy cerca del hospital Escalante Pradilla, donde Sol Vargas, luego de su jornada laboral, llegó al restaurante La Estación 24/7 para comprarse el desayuno.

Mientras esperaba su comida, llegó un sujeto y le intentó robar la cartera, pero la reacción de la mujer, de 25 años, fue neutralizar al ladrón, a quien incluso dominó y sometió en el suelo, mientras la empleada del restaurante llamaba a la policía.

LEA MÁS: Mujer le aplica llave a asaltante y frustra atraco en Pérez Zeledón

Vargas dijo que su madre calificó la técnica como una llave de jiu jitsu, y lo mismo dijo Ricardo Guerrero, experto en artes marciales, pero ella asegura no tener ningún tipo de entrenamiento ni prácticas de defensa personal.

La joven pezeteña aseguró que ella tuvo una reacción desde el alma, porque no iba a permitir que le robaran el dinero de la cartera y ahora que observa el video, considera que actuó de forma valiente.

Además, relató que meses atrás tuvo que defenderse de una agresión sexual en la calle, cuando un sujeto le agarró una nalga y ella lo golpeó.