Director del OIJ considera ‘riesgoso’ enfrentar a ladrón como Sol Vargas: ‘El problema es que tenga un arma de fuego’

Randall Zúñiga asegura que la joven que neutralizó a atacante en Pérez Zeledón parece tener algún tipo de entrenamiento, pero considera acción como riesgosa

Por Aarón Sequeira

Luego de observar el video donde se observa a una joven de Pérez Zeledón neutralizar a un ladrón, en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, este martes, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, aseguró que una acción de ese tipo puede ser riesgosa.








Sol VargasRobo en Pérez ZeledónJoven neutraliza ladrónLa Estación 24/7Randall ZúñigaDirector del OIJ
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

