El diputado del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos, se pronunció este jueves en contra de que Migración le negara la entrada a Costa Rica a la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los territorios palestinos, la abogada italiana Francesca Albanese.

Para el congresista, solo países autoritarios, como Cuba o Venezuela, maltratan, torturan y persiguen a la oposición, y aseguró que Costa Rica no debe parecerse a esos gobiernos.

“Yo me opongo totalmente a que no se deje ingresar a esta señora, que tiene una visión tan equivocada, pero eso no la hace indigna de entrar al país”, afirmó.

Según Villalobos, “Albanese ha justificado las atrocidades de Hamás, dijo que era una simple reacción a Israel y dijo que Hamás no es terrorista”, pero “George Orwell decía que la libertad de expresión vale cuando se defiende el derecho de escuchar lo que uno no quiere”.

“Yo no quiero oir a la señora Albanese, pero le defiendo el derecho de que entre y diga lo que yo no quiero oír, porque eso es la tolerancia. Con Hamás soy intolerante, pero Albanese no es Hamás, y tiene derecho a venir y entrar, equivocada o no, porque este país no se puede parecer a los regímenes que ustedes (Frente Amplio) han defendido. Eso es Costa Rica”, afirmó el diputado oficialista.

Junto a Villalobos, diputados de los otros cuatro partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa se han pronunciado sobre la retención de Albanese.

Albanese, abogada especializada en derechos humanos y relatora especial de la ONU, se disponía a ingresar al país para recibir un doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Costa Rica (UCR). La sesión está programada a realizarse este viernes 27 de noviembre a las 9 a. m.