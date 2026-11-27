La diputada del Frente Amplio (FA), Joselyn Sáenz, criticó con vehemencia el accionar del gobierno de Laura Fernández y la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) por retener en el aeropuerto Juan Santamaría a Francesca Albanese, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los territorios palestinos.

“Es inaceptable, arbitrario y violatorio del derecho internacional que se tenga detenida a Francesca Albanese. Es una arbitrariedad que pone en riesgo el prestigio internacional y las obligaciones de Costa Rica sobre el trato a representantes de la ONU. Además, esto entorpece por un nuevo mecanismo, distinto al presupuesto, las actividades promocionadas por una universidad pública”, declaró la congresista.

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (CU-UCR) confirmó que Francesca Albanese se encuentra retenida en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

La abogada especializada en derechos humanos y relatora especial de la ONU se disponía a ingresar al país para recibir un doctorado honoris causa por parte de la UCR. La sesión está programada a realizarse este viernes 27 de noviembre a las 9 a. m.

Por tanto, la diputada Sáenz aseguró que la retención de Albanese es una forma de atentar contra la autonomía de la universidad pública más grande del país.

“¿A eso llega este gobierno? ¿A eso llega el odio a las universidades públicas mezclado con posicionamientos políticos para prohibir el ingreso de una representante de la ONU al país? Vamos a presentar un recurso de habeas corpus en los próximos minutos, con una medida cautelar urgentísima, porque esto es inaceptable, es una intromisión", agregó la legisladora.

Luis Mora, director de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Universidad de Costa Rica, confirmó a La Nación que las autoridades migratorias costarricenses le comunicaron que existe una orden que le impide a Albanese ingresar al país.

Por su parte, Sáenz añadió: “Aquí hay diputaciones que en días anteriores se atrevieron a señalar a la señora Albanese; es inaceptable al punto al que ha llegado Costa Rica de irrespetar su tradición jurídica, y al punto al que ha llegado este gobierno de entorpecer el funcionamiento de las universidades y violentar la autonomía universitaria para intentar impedir una actividad que entregaba un doctorado honoris causa”.

La diputada frenteamplista aseveró que si Costa Rica pretende ignorar las normativas internacionales, “debe hacerlo con un muy buen fundamento, pero también recordando que de forma vinculante tiene únicamente, para impedir el ingreso, la lista designada por el Consejo de Seguridad de la ONU, y el nombre de doña Francesca Albanese no está en esa lista para imperdirle el ingreso al país”.