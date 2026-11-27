La Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) solicitó la noche de este jueves 26 de noviembre al gobierno de la República explicaciones formales sobre la decisión de impedir el ingreso al país de Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados.

En un pronunciamiento divulgado este jueves, la institución pidió a la Dirección General de Migración y Extranjería y al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que informen, a la mayor brevedad, cuáles son los fundamentos jurídicos de la medida.

Albanese llegó a Costa Rica invitada por la UCR para recibir este viernes 27 de noviembre el título de Doctora Honoris Causa, otorgado por el Consejo Universitario en reconocimiento a su trayectoria y aportes en el ámbito de los derechos humanos y el derecho internacional.

La Rectoría también pidió que “se garantice a la relatora el trato correspondiente a una persona experta en misión de Naciones Unidas, así como el debido proceso”.

Diputada Joselyn Sáenz se pronuncia tras impedimento de ingreso a relatora de la ONU Francesca Albanese

La universidad señaló que respeta las competencias del Estado en materia migratoria, pero recordó el reconocimiento histórico de Costa Rica por su respeto al derecho internacional, al sistema de Naciones Unidas y a la libertad de pensamiento.

“Que una relatora de la ONU no pueda ingresar al país para recibir una distinción académica es un hecho de enorme gravedad, que exige una explicación clara y pública”, manifestó la Rectoría en un comunicado en su sitio web.

“Que una relatora de la ONU no pueda ingresar al país para recibir una distinción académica es un hecho de enorme gravedad, que exige una explicación clara y pública” — Rectoría de la Universidad de Costa Rica

El pronunciamiento se produce luego de que la UCR confirmara, así como otras fuentes directas a La Nación, que Albanese permanece retenida en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, donde las autoridades migratorias le comunicaron que existe una orden que impide su ingreso al territorio nacional.

La Nación también envió consultas a Cancillería y Casa Presidencial sobra las razones tras esta decisión, pero no se ha recibido respuesta.