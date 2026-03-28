El País

‘Dios me dejó con vida para seguir’: monseñor Javier Román relata su misión en territorios indígenas tras superar un infarto

Cinco meses después de un infarto, caminó hasta siete horas por zonas de difícil acceso en Alto Coen y San José Cabécar, para constatar el limitado acceso a salud territorios indígenas de Costa Rica

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Por Hillary Benavides Meléndez
Monseñor Javier Román Arias retomó sus giras en territorios indígenas tras un infarto, convencido de continuar su misión en estas comunidades.
Monseñor Javier Román Arias retomó sus giras en territorios indígenas tras un infarto, convencido de continuar su misión en estas comunidades. (Eco Católico/Cortesía)







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Hillary Benavides Meléndez

Hillary Benavides Meléndez

Periodista en pasantía sección Nacionales. Graduada como licenciada en Comunicación con énfasis en Producción Audiovisual de la Universidad Latina de Costa Rica.

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