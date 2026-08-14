Diésel tendría fuerte aumento en setiembre, mientras la gasolina regular volvería a ser más barata que la súper

La regular bajaría a ¢707 por litro en setiembre, mientras la súper llegaría a ¢726 y el diésel a ¢688, según la estimación de Recope.

El precio del diésel tendría un fuerte aumento en setiembre. El litro subiría ¢82, pues la tarifa pasaría de ¢606 a ¢688.

Por su parte, la gasolina regular, que durante varios meses resultó más cara que la súper, bajaría ¢51 por litro y volvería a ser la opción de menor precio entre ambas.

La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) entregó este viernes 14 de agosto a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) los datos preliminares para el próximo ajuste. De aprobarse la estimación, el litro de regular pasaría de ¢758 a ¢707.

En contraste, la súper subiría ¢22 por litro, de ¢704 a ¢726, según los cálculos presentados por Recope.

Por su parte, el cilindro de gas de 25 libras llegaría a ¢7.052, lo que representa un incremento de ¢63 respecto del precio actual.

Recope atribuyó la reducción prevista para la regular principalmente a una nueva importación de combustible, que permitió actualizar el costo de adquisición utilizado para calcular el precio.

Karla Montero, presidenta de Recope, explicó que las compras anteriores de gasolina regular coincidieron con periodos de alta demanda internacional.

“La gasolina regular llegó a estar más cara que la súper porque las compras se hicieron en momentos donde había alta demanda internacional; sin embargo, los nuevos embarques se compraron en condiciones más favorables”, explicó Montero.

Los cálculos entregados a la Aresep tomaron como referencia el comportamiento del mercado internacional entre el 10 de julio y el 13 de agosto, conforme con la metodología tarifaria vigente.

Recope atribuyó estas variaciones principalmente al comportamiento de los precios internacionales. La institución señaló entre los factores las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, el incremento estacional de la demanda y la reducción de los inventarios de productos refinados.

Según la refinadora, las dificultades para movilizar petróleo por el Estrecho de Ormuz y las interrupciones en puertos iraníes elevaron la incertidumbre sobre el suministro mundial y la prima de riesgo asociada al crudo.

Inventarios de combustibles presionan los precios

Otro elemento que influyó en las estimaciones fue el comportamiento de los inventarios en Estados Unidos. Durante la semana que terminó el 7 de agosto, las existencias comerciales de petróleo crudo aumentaron, mientras las reservas de gasolina disminuyeron.

Los inventarios de destilados, categoría que incluye al diésel, se mantuvieron un 12% por debajo del promedio de los últimos cinco años. Esto implica una mayor disponibilidad de petróleo crudo, pero una oferta más limitada de algunos productos ya refinados.

En el caso del diésel, la institución indicó que los distribuidores del hemisferio norte empiezan a acumular combustible para calefacción antes del invierno. A esto se suma la demanda del sector agrícola para las cosechas de otoño.

Aresep debe definir los precios finales

Los montos anunciados todavía no corresponden a las tarifas definitivas que pagarán los consumidores en las estaciones de servicio durante setiembre.

La Aresep deberá analizar la información remitida por Recope y efectuar el procedimiento correspondiente antes de establecer los precios finales de los combustibles que regirán durante ese mes.