El País

Diésel tendría fuerte aumento en setiembre, mientras la gasolina regular volvería a ser más barata que la súper

Recope entregó a la Aresep el cálculo preliminar que llevaría a una reducción en el precio de la gasolina regular, mientras otros combustibles subirían

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Por Silvia Ureña Corrales
El Diario Oficial La Gaceta publicó las nuevas tarifas aprobadas por la ARESEP. La gasolina regular es el único producto que reporta una rebaja.
La regular bajaría a ¢707 por litro en setiembre, mientras la súper llegaría a ¢726 y el diésel a ¢688, según la estimación de Recope. (Canva Stocks/KCKATE de Jookiki / Fahroni)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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