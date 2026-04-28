El País

Detienen a menor de 17 años por homicidio de estudiante de CTP de Guararí

Un menor de 17 años fue detenido por el OIJ como sospechoso de asesinar a un estudiante del CTP de Guararí en San Francisco de Heredia. OIJ revela detalles del caso.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Cinta amarilla
El homicidio ocurrió en San Francisco de Heredia. Imagen con fines ilustrativos. (Juan R. Costa)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HomicidioCTP de GuararíOIJHeredia
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.