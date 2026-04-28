Detienen a menor de 17 años por homicidio de estudiante de CTP de Guararí

Un joven de 17 años fue detenido como sospechoso del homicidio de otro menor de edad en San Francisco de Heredia, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:25 p. m. de este lunes 27 de abril, cuando la víctima caminaba por la vía pública en Los Sauces. Según la versión preliminar, en ese momento, fue interceptado por dos sujetos que le dispararon en reiteradas ocasiones.

A la llegada de la Cruz Roja Costarricense, el joven fue declarado fallecido en el sitio.

El OIJ confirmó que el cuerpo presentaba tres heridas en el tórax y la pierna derecha. Los restos del joven fueron remitidos a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Horas después del ataque, la Fuerza Pública logró la captura del sospechoso, quien también es menor de edad.

Colegio envía sentido mensaje

Tras la tragedia, el Colegio Técnico Profesional (CTP) de Guararí publicó un mensaje a través de sus redes sociales, donde lamentó la muerte del estudiante, quien cursaba el décimo año en ese centro educativo.

“Su partida deja un vacío en nuestra institución, donde será recordado por su presencia, esfuerzo y compañerismo. Nos unimos al dolor de su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, elevando nuestras oraciones y brindando nuestro apoyo solidario”, escribió el colegio.

Durante la tarde de este lunes se registraron tres homicidios en Costa Rica en un lapso menor a dos horas, según informó la Cruz Roja.