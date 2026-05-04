Detectan rastros de hidrocarburos en toma de agua en Coronado: esto dice el Ministerio de Salud

AyA y el Ministerio de Salud confirmaron la presencia de rastros de hidrocarburo en una toma de agua en Coronado. Imagen con fines ilustrativos.

Rastros de sustancias compatibles con hidrocarburos fueron detectados en la toma de agua El Rosario, ubicada en el cantón de Vázquez de Coronado, según confirmó el Ministerio de Salud.

La alerta fue emitida por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), entidad que suspendió el uso de dicha fuente como medida preventiva.

Tras el hallazgo, autoridades de Salud y otras instituciones inspeccionaron la zona e identificaron una posible fuente de contaminación vinculada a un establecimiento comercial cercano.

“Ante estos hallazgos, el Ministerio de Salud ordenó la clausura sanitaria del establecimiento, evitando así cualquier afectación a la salud de las personas”, indicó la cartera de Salud.

En paralelo, se iniciaron labores de limpieza y verificación técnica en conjunto con la Municipalidad de Coronado y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) para descartar mayores afectaciones.

A pesar del incidente, las autoridades aseguraron que, con base en la información técnica disponible, el agua que se está distribuyendo actualmente a la población no representa riesgo para la salud.

El caso sigue bajo monitoreo mientras se completan las labores para asegurar la calidad del suministro.