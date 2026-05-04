El País

Detectan rastros de hidrocarburos en toma de agua en Coronado: esto dice el Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud y el AyA detectaron hidrocarburos en la toma El Rosario, en Coronado. Conozca las medidas de las autoridades.

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Por Yucsiany Salazar
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AyA y el Ministerio de Salud confirmaron la presencia de rastros de hidrocarburo en una toma de agua en Coronado. Imagen con fines ilustrativos. (Shutterstock/Foto)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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