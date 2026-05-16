El País

Después de años de burlas, estudiante grabó un video defendiéndose del ‘bullying’ y consiguió un apoyo sorprendente

Con 15 años, Kristell Cortés Vargas encontró en su gusto por hablar frente a las cámaras el medio para ponerle un alto al acoso escolar

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Kristell Cortés Vargas, de 15 años, alzó la voz contra el bullying. Los videos en los que la estudiante se defendió generaron el apoyo de miles de personas. Imagen compartida con autorización de Stephanie Vargas, madre de la adolescente.
Kristell Cortés Vargas, de 15 años, alzó la voz contra el bullying. Los videos en los que la estudiante se defendió generaron el apoyo de miles de personas. Imagen compartida con autorización de Stephanie Vargas, madre de la adolescente. (Stephanie Vargas para LN/Stephanie Vargas para LN)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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