Después de años de burlas, estudiante grabó un video defendiéndose del ‘bullying’ y consiguió un apoyo sorprendente

Kristell Cortés Vargas, de 15 años, alzó la voz contra el bullying. Los videos en los que la estudiante se defendió generaron el apoyo de miles de personas. Imagen compartida con autorización de Stephanie Vargas, madre de la adolescente.

Kristell Cortés Vargas confía que aunque se sienta mal, siempre elige mostrar una sonrisa. Esta estudiante de 15 años cuenta que desde hace un lustro empezó a enfrentar burlas por su dentadura, sin embargo, recientemente decidió ponerle un alto al bullying. En un video que suma más de 1,3 millones de vistas, la colegiala costarricense alzó la voz y consiguió un apoyo abrumador en redes sociales.

La Nación conversó con Stephanie Vargas, madre de Kristell y quien autorizó que la historia de la estudiante se cuente. Asimismo, permitió que su hija narrará su experiencia.

El martes 12 de mayo, Kristell subió un video en su cuenta de TikTok en el que buscaba desahogarse luego de que aparentemente compañeros de colegio subieran una fotografía suya a la misma red social para burlarse de ella. En su mensaje, la estudiante le habla a la persona que habría subido su imagen con el fin de reírse de ella.

“Si se siente bien consigo mismo o lo hace por caerle bien a los demás o a un grupo de amigos que no son amigos, sígalo subiéndolo. Si tanta gracia le da o si tanto le incomoda vaya págueme ¢350.000, ¢50.000 por mes para írmelos a poner (en referencia a un tratamiento de ortodoncia).

“Tengo planes de ponerme brackets, pero porque los necesito, no porque me lo dice la gente. Si quieren seguirse burlándose de mis dientes háganlo, ustedes deben tener algo peor, pero como no me burlo de los demás no se los voy a decir (...)”, dijo la adolescente en su video.

Poco después, su grabación empezó a llenarse de cientos de comentarios hasta sumar más de 3.000, en los que las personas apoyaron su valor y seguridad. Asimismo, muchos otros le ofrecen apoyo, incluyendo su tratamiento de ortodoncia.

Luego de este primer video, Kristell grabó uno más que supera 705.000 vistas. Allí la colegiala expresó su gratitud y contó un poco de lo que ha enfrentado en los últimos años: desde comentarios hirientes hasta prácticamente no contar con amigos, pues afirma que en el Colegio Técnico Profesional (CTP) de Pococí solamente tiene dos.

“He sufrido eso de (que digan es) ‘muy bonita, pero (vea) los dientes’. El video lo hice para que el chico o chica que me subió a redes sociales solamente viera que no me afectaba, que dijeran lo que dijeran no me iban a afectar”, dijo sorprendida por el alcance de su grabación.

Stephanie Vargas dice sentirse sorprendida por la valentía y fuerza de su hija. Cuenta que desde niña, Kristell ha sido amante de las cámaras. (Stephanie Vargas para LN/Stephanie Vargas para LN)

“Me cansé de guardar silencio”

Stephanie Vargas se siente muy orgullosa de lo que su hija logró al decidir frenar el acoso escolar. Dice que Kristell siempre se ha interesado mucho por las cámaras y por eso desde hace un par de años hace videos de Tiktok, aunque esta es la primera vez en la que utiliza su plataforma para defenderse de quienes la molestan.

“Me cansé de guardar silencio ante las personas que me hacían daño. Yo tenía que expresar mis sentimientos, pasé cinco años sin defenderme, sin poder expresarme hacia los demás: lo hice porque tengo la seguridad de estar con mi mamá que me apoya”, contó la colegiala.

Ver el impacto que causó en miles de personas hace que Kristell se sienta muy satisfecha y considere que con esto puede inspirar a niños, niñas y adolescentes para que no permitan que el bullying los afecte. Su mensaje para ellos es que se amen tal y como son.

Detrás del valor y amor propio de la joven hubo muchos días de angustia. Confiesa que muchas veces decía sentirse mal para no ir al colegio y decirle a su mamá que la recogiera de clases por un supuesto dolor de cabeza cuando la realidad lo que pasaba era que ya no soportaba “las burlas durante todo el día”.

“Las personas que hacen bullying no saben el daño que causan, tuve la madurez y la capacidad de no suicidarme, ni de hacerme un daño: no miento, llegaba tdos los días llorando a mi casa. No saben lo que otras personas sienten, no saben que en la casa muchas personas pueden tener más problemas”, agregó la alumna, quien evitaba contarle a su mamá lo que estaba viviendo para no cargarla.

Estudiante alza la voz contra ‘el bullying’

Tras sus videos virales, Kristell dice que algunos profesores la han felicitado por ser “tan fuerte” y que unas estudiantes la invitaron a un grupo de jóvenes. La madre añadió que la idea es que en ese espacio su hija comparta su testimonio.

La muchacha quiere enviar un mensaje a las personas que sufren acoso escolar, les dice que alcen la voz como ella lo hizo, que no sientan temor de contárselo a sus familiares, que disfruten la vida y que sepan que “después de la tormenta sale el sol”.

Kristell y su mamá están muy agradecidas con todo el apoyo recibido, sobre todo el de un profesional que le brindará el tratamiento de ortodoncia a la adolescente.

Por ahora, y con mucha emoción, Kristell piensa en el futuro. Sueña con sacar la especialidad de contabilidad y finanzas en el colegio para que al graduarse estos conocimientos le abran puertas laborales y así poder pagarse la carrera de medicina.

Colegio no habría actuado

Stephanie Vargas contó que ella ya se presentó al colegio solicitando acciones, pues su hija identifica a un estudiante que le hace bullying junto a un grupo de colegiales, además, días atrás Kristell sufrió una agresión física fuera de la institución por parte de una joven.

La madre afirma que la docente le dijo que había que esperar a que pasara el periodo de exámenes para investigar lo ocurrido, respuesta que Vargas cuestiona, pues le preocupa la integridad de la estudiante.

La Nación consultó al Ministerio de Educación Pública (MEP) sobre el caso del supuesto bullying que ha enfrentado Kristell, sin embargo, aún no se recibe respuesta.