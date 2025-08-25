El País

Desperfectos atrasaron sorteo de Lotería Nacional este domingo: vea el momento en vivo

El primer desperfecto ocurrió en la cámara de video que debía mostrar el número premiado, mientras que el segundo estuvo relacionado con una de las tómbolas

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís

Dos fallas técnicas retrasaron el sorteo de la Lotería Nacional, realizado por la Junta de Protección Social (JPS), este domingo. Ambos momentos fueron registrados durante la transmisión en vivo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
JPSLotería NacionalSorteo
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.