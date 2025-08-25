Desperfectos atrasaron sorteo de Lotería Nacional este domingo: vea el momento en vivo

Dos fallas técnicas retrasaron el sorteo de la Lotería Nacional, realizado por la Junta de Protección Social (JPS), este domingo. Ambos momentos fueron registrados durante la transmisión en vivo.

El primer desperfecto estuvo relacionado con la cámara que debía mostrar el número favorecido, mientras que el segundo ocurrió en la esfera encargada de dispensar las bolitas de la serie.

Cámara presentó desperfecto en transmisión de JPS

El primer incidente se presentó antes de iniciar el sorteo, cuando la cámara que debía proyectar el número ganador aparecía en negro.

Técnicos de la JPS intervinieron para reparar el dispositivo y restablecer la proyección en pantalla. Según explicó personal de la institución, la revisión se efectuó en el área bajo el piso del auditorio, donde se ubican los cables que enlazan las cámaras con la señal.

En apariencia, la falla se originó en un contacto defectuoso.

Tras varios minutos, la conexión fue restablecida y se realizaron pruebas para garantizar el funcionamiento correcto de cada cámara.

Sin embargo, minutos después se presentó un nuevo desperfecto, esta vez en el selector de la esfera de las series, pues algunas bolitas no salían o lo hacían en pareja. El equipo fue revisado en vivo en la mesa de fiscalización.

Esfera también registró desperfectos técnicos durante sorteo en vivo de la JPS

Para solventar la situación, las bolitas fueron trasladadas a ficheros abiertos sobre una mesa posterior. Personal de la JPS aclaró que algunas series no estaban incluidas, debido a que no se comercializaron para este sorteo en particular.

“Podemos observar que hay 960 series, que es la totalidad del fichero, y 40 series, que son las que no fueron contempladas para este sorteo específico”, indicó la fiscalizadora de la mesa.

Finalmente, las bolitas fueron ingresadas en una nueva esfera manual y el sorteo pudo reanudarse.