El País

Lotería nacional: Estos son los números ganadores de este domingo 24 de agosto

Durante el sorteo se registraron problemas técnicos con una de las cámaras y una de las esferas

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís

La Junta de Protección Social (JPS) anunció la noche de este domingo a los ganadores de la lotería nacional en el sorteo N.° 4864.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
JPSLotería NacionalNúmeros ganadores
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.