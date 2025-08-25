Lotería nacional: Estos son los números ganadores de este domingo 24 de agosto

La Junta de Protección Social (JPS) anunció la noche de este domingo a los ganadores de la lotería nacional en el sorteo N.° 4864.

El primer premio correspondió al número 51 con la serie 762, que otorgaba ¢175 millones por emisión.

El segundo premio, fue para el número 65 con la serie 731 que paga ¢30 millones por emisión.

En tanto, el tercer premio recayó en el número 81 con la serie 783, para ¢14 millones por emisión.

Asimismo, para el sorteo del Acumulado el número 49 con la serie 690 resultó premiado con ¢5 millones.

Fallos técnicos atrasaron transmisión

Antes de iniciar el sorteo, se presentó un desperfecto en la cámara que proyectaba el número favorecido. Durante la transmisión se brindó asistencia técnica para reparar el dispositivo y restablecer la visualización correcta de la bolita en pantalla.

El personal de la JPS explicó en vivo que la revisión debía efectuarse en el área bajo el piso del auditorio, donde se ubicaban los cables que enlazaban las cámaras con la señal. Al parecer, la falla se originó en un contacto de la cámara asignada al número ganador.

Tras varios minutos, se restableció la conexión y se efectuaron pruebas para garantizar que cada cámara operara de manera adecuada.

Tras iniciado el sorteo, se presentó nuevamente un desperfecto, esta vez en el selector de la esfera de las series, ya que algunas bolitas no salían o lo hacían en pareja. La máquina fue revisada en vivo en la mesa de fiscalización.

Para resolver la falla, se trasladaron todas las bolitas de la esfera de series a ficheros abiertos en una mesa posterior. Personal de la JPS aclaró que ciertas series no estaban incluidas, pues no se comercializaron para este sorteo en particular.

“Podemos observar que hay 960 series, que es la totalidad del fichero, y 40 series”, indicó la fiscalizadora de la mesa.

Posteriormente, las bolitas fueron colocadas en una nueva esfera manual y se reanudó el sorteo.