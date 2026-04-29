El País

¿Desaparece la calcomanía del parabrisas? Así funcionará el nuevo marchamo digital

El Gobierno de la República firmó el decreto que oficializa el marchamo digital. Conozca cómo funcionará.

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Por Yucsiany Salazar
Autopista General Cañas, marchamo
Marchamo digital moderniza la forma de acreditar el derecho de circulación en el país. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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