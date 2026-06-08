El País

Derechos de adultos mayores: ¿dónde está nuestra deuda? Especialista lo discute en foro de ‘La Nación’

Evento en la Municipalidad de Nicoya unió especialistas en derecho, finanzas, pensiones, nutrición y geriatría

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Por Irene Rodríguez
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Información del Consultorio Jurídico del Adulto Mayor de la sede de Guanacaste la UCR reporta abuso patrimonial a personas mayores de 65 años. (Shutterstock/Shutterstock)







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Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

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