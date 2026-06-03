Cartas

La fila preferencial donde los adultos mayores esperan dos horas

La atención preferencial perdió todo sentido cuando quienes más necesitaban el servicio recibieron una sola respuesta: ‘eso es lo que hay’

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Por Redacción de La Nación

En el Registro Nacional, el lunes 25 de mayo, viví una experiencia de flagrante discriminación por ser adulto mayor. A las 2 p. m., debido a las largas filas, se habilitaron siete ventanillas adicionales para la atención general. Sin embargo, en la ventanilla destinada a adultos mayores, pese a que llevábamos más de dos horas de espera, se nos indicó que eso “era lo que había” y que no se podía hacer nada.








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