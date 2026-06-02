El País

Denuncias por hostigamiento sexual en el sector público aumentan en el primer trimestre de 2026, alerta Defensoría

MEP concentra la mayor cantidad de denuncias por hostigamiento sexual; 55 personas menores de edad reportaron haber sido víctimas

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
La Defensoría reporta 33 denuncias por hostigamiento sexual en el sector público. Más de la mitad se concentra en el MEP.
La Defensoría de los Habitantes pidió reforzar las acciones de prevención, sensibilización y denuncia ante el aumento de casos de hostigamiento sexual reportados por instituciones públicas. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Defensoría de los HabitantesMEPHostigamiento Sexual
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.