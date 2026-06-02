Denuncias por hostigamiento sexual en el sector público aumentan en el primer trimestre de 2026, alerta Defensoría

La Defensoría de los Habitantes pidió reforzar las acciones de prevención, sensibilización y denuncia ante el aumento de casos de hostigamiento sexual reportados por instituciones públicas.

Las instituciones públicas reportaron 176 denuncias por hostigamiento sexual durante el primer trimestre del 2026, lo que representa un aumento de 37 casos en comparación con el mismo período del 2025, según datos recopilados por la Defensoría de los Habitantes.

Del total de reportes, 55 corresponden a menores de edad que denunciaron ser víctimas de acoso sexual durante los meses de enero, febrero y marzo, de acuerdo con datos reportados por el Ministerio de Educación Pública (MEP) a la Defensoría,

La cifra encendió las alertas de la institución, que urgió reforzar las medidas de prevención y protección dentro de los centros educativos para combatir este tipo de violencia.

De acuerdo con los datos, en enero se registraron 15 denuncias de personas menores de edad, la misma cantidad que en febrero. Sin embargo, en marzo los casos aumentaron a 25, convirtiéndose en el mes con mayor cantidad de reportes.

El Defensor Adjunto de los Habitantes, Juan Carlos Pereira, señaló la necesidad de fortalecer las acciones institucionales para garantizar espacios seguros para niños, niñas y adolescentes.

“Debemos trabajar muy fuerte a nivel institucional para garantizar espacios seguros para nuestros niños niñas y adolescentes, pues las cifras nos alertan que la violencia que sufre esta población no cesa”, indicó.

La Nación envió consultas al MEP para conocer su posición respecto a la información difundida por la Defensoría de los Habitantes. No obstante, al cierre de edición, no se recibió respuesta.

Mujeres denuncian más

Según el ente, el 90% del total de las denuncias fueron presentadas por mujeres.

Además, el MEP es la institución pública que registra la mayor cantidad de denuncias por hostigamiento sexual dentro del Estado costarricense.

Asimismo, de las 176 denuncias reportadas durante el primer trimestre, 121 corresponden a casos entre personas mayores de edad, lo que evidencia que este tipo de violencia también se presenta con frecuencia en ámbitos laborales y educativos.

Defensoría pide reforzar prevención y denuncias

La Defensoría recordó que algunas manifestaciones de hostigamiento sexual pueden constituir delitos, además de faltas administrativas sancionadas por la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia.

Mientras las faltas administrativas pueden derivar en sanciones disciplinarias que van desde amonestaciones hasta despidos, los hechos que constituyan delitos sexuales pueden acarrear penas de prisión. Ambos ámbitos de responsabilidad son independientes y pueden tramitarse de manera simultánea.

Ante este panorama, la institución insistió en la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, sensibilización y denuncia, así como garantizar mecanismos accesibles y eficaces para atender a las víctimas.