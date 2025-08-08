Demasa remata 20 vehículos en sus instalaciones en Pavas: así puede participar

Imagen de un modelo BMW del 2020 como el ofertado por Demasa. Fotografía:

La empresa Derivados de Maíz Alimenticio, S.A. (Demasa) anunció la apertura de su subasta de vehículos, la cual se llevará a cabo del 11 al 20 de agosto en sus instalaciones en Pavas, 100 metros al oeste del Maxi-Palí.

Durante este período, los interesados podrán visitar el lote, revisar las unidades disponibles y presentar sus ofertas en sobre cerrado.

En este sistema de subasta, cada interesado debe presentar su propuesta en un sobre sellado, sin conocer las ofertas de otros participantes. El vehículo se adjudica al oferente que proponga el precio más alto, el cual deberá pagar lo que ofertó.

La atención al público será en horario de 7 a. m. a 4:30 p.m., de lunes a sábado, hasta el miércoles 20 de agosto. Para poder visitar el sitio, es obligatorio coordinar una cita previa, ya que cada espacio de inspección tendrá una duración de 30 minutos.

Las citas se pueden agendar comunicándose con los encargados del proceso, Eliecer Aguilar al teléfono 2543-1434 o Michael Córdoba al 2543-1433.

Unidades disponibles

En total, se ofrecen 20 vehículos, entre livianos y de trabajo, en distintas condiciones. La flotilla incluye automóviles, SUV, pick-ups y camiones. Algunos se encuentran golpeados, por lo que es recomendable inspeccionarlos antes de presentar la oferta.

A continuación, el detalle de los modelos:

1 BMW X1 Automático 2020

2 HINO GD Manual 2018

2 HINO HC25 Manual 2017

2 HINO H103 Manual 2017

1 HINO HL60 Manual 2018

1 HONDA CRV Automático 2014

2 HYUNDAI CRETA 2021 ( chocados )

) 1 HYUNDAI ACCENT BLUE Automático 2017

1 HYUNDAI CRETA Automático 2021

3 ISUZU DMAX Manual 2017

1 ISUZU NQR71L Manual 2017

2 NISSAN FRONTIER Manual 2017

1 TOYOTA YARIS Automático 2017

