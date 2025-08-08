El País

Demasa remata 20 vehículos en sus instalaciones en Pavas: así puede participar

Interesados deben agendar una cita previa para inspeccionar las unidades y presentar su oferta en sobrecerrado antes del 20 de agosto

Por Juan Fernando Lara Salas
Imagen de un modelo BMW del 2020 como el ofertado por Demasa. Fotografía:
Imagen de un modelo BMW del 2020 como el ofertado por Demasa. Fotografía: (Vauxford/Cortesía)







Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

