Dekra hace importante llamado a conductores con placas terminadas en 2 y 3

Conozca qué debe hacer para evitar sanciones y cumplir con la inspección técnica a tiempo

Por Silvia Ureña Corrales
Conductores con placas 2 y 3 deben realizar la inspección en febrero. DEKRA habilitó citas el mismo día en 16 estaciones.
Conductores con placas 2 y 3 deben realizar la inspección en febrero. DEKRA habilitó citas el mismo día en 16 estaciones. (Cortesía /Cortesía)







