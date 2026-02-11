Dekra hace importante llamado a conductores con placas terminadas en 2 y 3

Conductores con placas 2 y 3 deben realizar la inspección en febrero. DEKRA habilitó citas el mismo día en 16 estaciones.

Dekra atenderá en febrero a los vehículos cuyas placas terminan en 2 y 3, además de los conductores con placa 1 que no completaron su revisión en enero y los rezagados del 2025. La empresa recordó que reforzó su capacidad operativa para facilitar el cumplimiento de la inspección técnica vehicular.

La medida se aplica en las 16 sedes que opera Dekra en el país. Según informó la compañía, ahora es posible gestionar citas hasta el mismo día, con el objetivo de reducir atrasos y evitar sanciones en carretera.

Las personas interesadas deben agendar su espacio en el sitio web oficial, www.dekra.cr, donde pueden seleccionar la estación y el horario de su conveniencia.

Estaciones fijas y horarios

Dekra cuenta con 13 estaciones fijas distribuidas en Alajuelita, Cartago, Alajuela, Barreal de Heredia, Santo Domingo de Heredia, Pérez Zeledón, Puntarenas, Guápiles, San Carlos, Liberia, Nicoya y Limón.

Estas sedes operan de lunes a sábado de 6 a. m. a 9 p. m. La estación de Cañas atiende de lunes a sábado de 7 a. m. a 7 p. m.

Estaciones móviles en tres regiones

La empresa también dispone de tres estaciones móviles para ampliar la cobertura territorial.

La Móvil Norte se ubica en Grecia y atiende de lunes a viernes de 7 a. m. a 6 p. m., y sábado de 7 a. m. a 5 p. m.

La Móvil Sur opera en Ciudad Neily, cantón de Corredores, de lunes a sábado de 6 a. m. a 6 p. m.

La Móvil Central funciona en San Marcos de Tarrazú de lunes a sábado de 8 a. m. a 5 p. m.

La gerencia general de la empresa indicó que realizar la inspección dentro del plazo evita multas e inconvenientes y contribuye a la seguridad vial en el país.

Las autoridades recordaron que circular sin la revisión al día expone al conductor a sanciones económicas y al retiro de placas.