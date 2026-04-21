Dekra Costa Rica tendrá feria de empleo: conozca fechas y sedes

La empresa Dekra Costa Rica anunció una feria de empleo con el objetivo de contratar inspectores junior, dirigida a personas con formación técnica en Mecánica Automotriz que busquen incorporarse al sector de inspección vehicular.

La feria se llevará a cabo en dos fechas y sedes: el martes 21 de abril en las instalaciones de DEKRA en Barreal de Heredia, y el martes 28 de abril en San Carlos.

En ambos casos, la actividad se desarrollará en horario de 8:30 a.m. a 12:30 m.d., y las personas interesadas podrán postularse directamente en el lugar, entregando su currículum.

Feria de empleo se realizará en Heredia y San Carlos. (Cortesía Dekra/Dekra)

Entre los requisitos se solicita contar con título técnico en Mecánica Automotriz y disponibilidad para horarios rotativos.

Según la empresa, se ofrece salario competitivo, oportunidades de crecimiento profesional y beneficios médicos. Dekra recordó además que se trata de un proceso oficial, por lo que no se solicita dinero ni información sensible durante el reclutamiento.