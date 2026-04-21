El País

Dekra Costa Rica tendrá feria de empleo: conozca fechas y sedes

Dekra necesita contratar técnicos en mecánica automotriz

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Por Sebastián Sánchez
Dekra busca nuevos inspectores junior. (JOHN DURAN)







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Dekraferia de empleo
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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