¿Es mecánico? DEKRA busca personal y hará ferias de empleo en Heredia y San Carlos

Si usted es mecánico o anda buscando una oportunidad laboral en ese campo, le contamos que DEKRA anunció ferias de empleo para contratar personal en el país.

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La empresa, encargada de la inspección técnica vehicular en Costa Rica, organizará dos actividades presenciales para reclutar colaboradores: una en Heredia y otra en San Carlos.

La primera será el 21 de abril en Barreal de Heredia, mientras que la segunda se realizará el 28 de abril en La Marina de San Carlos. Ambas ferias tendrán horario de 8:30 de la mañana a 12:30 p.m.

¿Qué puestos hay?

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En estas ferias se estarán buscando mecánicos y mecánicas para el puesto de inspector (a) junior, una posición clave para la atención de usuarios en distintas estaciones.

En el caso de la feria en Heredia, se reclutará personal para trabajar en estaciones ubicadas en Santo Domingo, Alajuelita, Cartago y Alajuela. Para San Carlos, las plazas serán en la zona norte.

Requisitos claros

Si usted quiere aplicar, tome nota porque hay un requisito indispensable: contar con título en Mecánica Automotriz.

Además, debe presentarse con:

Currículum.

Original y copia del título en mecánica.

Copia de la cédula por ambos lados.

También es importante tener disponibilidad para trasladarse temporalmente a otras estaciones del país si así se requiere.

Dekra tendrá dos ferias de empleo. (Reiner Montero/Foto: Reiner Montero)

Beneficios que ofrecen

Desde DEKRA destacaron que las personas contratadas tendrán acceso a varios beneficios, entre ellos salario competitivo, plataforma de aprendizaje (incluyendo inglés), Medismart y opciones de crecimiento profesional.

“Esta es una gran oportunidad laboral para costarricenses de diversas zonas del país, quienes tendrán acceso a un excelente ambiente de trabajo, con opciones de seguir aprendiendo y creciendo”, señaló Maureen Ramírez, gerente general de la empresa.

Así que si usted cumple con los requisitos y anda buscando trabajo, esta puede ser una buena oportunidad para moverse y aplicar directamente.