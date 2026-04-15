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¿Es mecánico? DEKRA busca personal y hará ferias de empleo en Heredia y San Carlos

La empresa reclutará inspectores junior y ofrece beneficios como salario competitivo y oportunidades de crecimiento

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Por Fabiola Montoya Salas
Conductores con placas 2 y 3 deben realizar la inspección en febrero. DEKRA habilitó citas el mismo día en 16 estaciones.
DEKRA tiene varios puestos de trabajo. (Cortesía /Cortesía)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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