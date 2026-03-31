El País

Defensoría investiga falta de personal en albergue del PANI en Naranjo y da 5 días para responder por riesgos a menores

Denuncia sindical señala falta de personal, jornadas de hasta 24 horas y riesgos en la atención de adolescentes bajo protección estatal

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Por Cristian Mora
Abuela denuncia que lleva 2 años luchando para que Pani le regrese a su nieta de 5 años
La Defensoría abrió una investigación sobre el albergue del PANI en Naranjo tras denuncias por falta de personal y riesgos en la atención de menores de edad. (Imagen con fin ilustrativo) (Tomada de internet)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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