Defensoría investiga falta de personal en albergue del PANI en Naranjo y da 5 días para responder por riesgos a menores

La Defensoría abrió una investigación sobre el albergue del PANI en Naranjo tras denuncias por falta de personal y riesgos en la atención de menores de edad. (Imagen con fin ilustrativo)

La Defensoría de los Habitantes abrió una investigación por presuntas deficiencias operativas en el albergue del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en Naranjo, adscrito a la Dirección Regional de Alajuela, tras una solicitud de intervención del Sindicato de Empleados del PANI (SEPI).

La gestión, presentada el 16 de marzo, expone una serie de señalamientos como la falta de personal, jornadas extensas y posibles riesgos para la atención de mujeres adolescentes bajo protección estatal.

Además, el SEPI destacó el caso de una cuidadora que labora jornadas de hasta 24 horas durante once días consecutivos, en un contexto marcado por la falta de personal suficiente para atender la demanda del albergue.

El sindicato también indicó que, pese a que estas situaciones fueron comunicadas al PANI desde inicios de marzo, no se ha emitido una solución ni una respuesta definitiva por parte de la institución.

“En atención a lo expuesto, el SEPI considera necesario habilitar un espacio de diálogo orientado al análisis de la situación y a la construcción conjunta de posibles soluciones. En los próximos días se propondrá la realización de una reunión de trabajo, con el propósito de definir una hoja de ruta que permita abordar esta problemática de manera integral”, señaló el sindicato.

Riesgos para menores

El sindicado, además, advirtió que la falta de personal podría comprometer la seguridad y el cuido de las adolescentes, especialmente en espacios que requieren supervisión permanente y atención especializada.

El documento también señala que la carencia de equipos adecuados no solo afecta a las personas menores de edad, sino también al personal encargado de su atención.

La situación no sería aislada. Según el SEPI, Informes de la Auditoría Interna del PANI ya habían advertido debilidades en los procesos de reclutamiento, selección y sustitución de personal, así como falta de planificación para atender las necesidades institucionales.

Incluso, el caso derivó en un recurso de amparo declarado parcialmente con lugar por la Sala Constitucional, al reconocer una dilación injustificada en la respuesta administrativa.

Defensoría pide explicaciones

Como parte del proceso, en el oficio OFICIO N° 03838-2026-DHR del 27 de marzo, la Defensoría solicitó al PANI un informe en un plazo de cinco días hábiles, en el que deberá detallar las acciones adoptadas para resolver la falta de personal.

Entre los puntos requeridos se incluye información sobre las medidas para atender el déficit de personal, la condición laboral del personal actual (si pertenece a planilla o es subcontratado), la cantidad de adolescentes atendidas, el perfil y la preparación del personal, así como las acciones tomadas frente a las observaciones de auditoría.