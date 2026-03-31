Sucesos

Parto de emergencia bajo puente en Desamparados: rescatan a madre y bebé en zona de difícil acceso

Personal de la Cruz Roja utilizó equipo especializado para extraer a una mujer y a su hijo tras un nacimiento bajo el puente, en Desamparados

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Por Yucsiany Salazar
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Una mujer dio a luz en una zona de difícil acceso bajo un puente en Desamparados. Imagen con fines ilustrativos. (Cruz Roja/Cortesía)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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