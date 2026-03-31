Parto de emergencia bajo puente en Desamparados: rescatan a madre y bebé en zona de difícil acceso

Una mujer dio a luz en una zona de difícil acceso bajo un puente en Desamparados. Imagen con fines ilustrativos.

Una mujer fue atendida de emergencia la noche de este martes tras dar a luz a su bebé en una zona de difícil acceso, debajo del puente de Maiquetía, en San Rafael Arriba de Desamparados.

El incidente se registró a las 7:45 p. m., cuando cuerpos de emergencia fueron alertados sobre la situación.

Debido a que la paciente se encontraba en una zona de complicado ingreso, la Cruz Roja Costarricense indicó que fue necesario desplegar equipo especializado para lograr su extracción de forma segura.

“Se informa la atención de femenina adulta la cual dio a luz, se requirió equipo especial para la extracción ya que viven debajo del puente de Maiquetia y había difícil acceso”, indica el reporte preliminar de la institución.

En la atención participaron una unidad de soporte básico, una unidad de soporte de vida y un equipo de rescate, que trabajaron de manera coordinada para asistir a la mujer y al recién nacido. Ambos fueron trasladados a un centro médico para su valoración.