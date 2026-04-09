Defensoría detecta fallas en dos albergues del PANI y advierte sobre riesgos para menores

La Defensoría identificó problemas de infraestructura en albergues del PANI, lo que obligó al cierre y traslado de uno de los centros en la región Chorotega.

La Defensoría de los Habitantes detectó deficiencias en dos albergues del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), de la Dirección Regional Chorotega, como parte de una serie de inspecciones que realiza la institución durante este 2026 en distintos centros de protección institucional.

Entre los hallazgos más relevantes, la Defensoría señaló que un albergue no reúne las condiciones adecuadas para la atención de adolescentes, debido a fallas en el sistema eléctrico, inestabilidad del terreno, hacinamiento en las habitaciones y el incumplimiento de parámetros técnicos establecidos en la Ley 7600.

Según la entidad, estas condiciones representan un riesgo tanto para las personas menores de edad, como para el personal encargado de su cuido.

A raíz de estos hallazgos, se determinó la necesidad de reubicar temporalmente a la población del albergue en otro inmueble, mientras se realizan las mejoras necesarias. Posteriormente, se confirmó que el centro fue clausurado y sus ocupantes trasladados.

Además, la Defensoría indicó que en otro albergue de la misma región se realizaron obras menores, como la corrección en la disposición del tablero eléctrico, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad.

Las inspecciones forman parte de un plan que incluye visitas a centros ubicados en Liberia, Guácimo, Desamparados, Puriscal y Heredia, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los derechos de las personas menores de edad y las condiciones en que laboran los funcionarios.

Tras cada evaluación, la institución gestiona ante el PANI la implementación de medidas correctivas y da seguimiento a su cumplimiento.

Durante las diligencias, también se realizaron entrevistas al personal mediante instrumentos de verificación para evaluar aspectos como atención profesional, alimentación, educación, higiene, recreación y espacios de descanso para las personas menores de edad.

La Defensoría enfatizó la importancia de garantizar condiciones adecuadas en estos centros, al tratarse de espacios destinados a la protección de población en situación de vulnerabilidad.