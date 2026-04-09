El País

Defensoría detecta fallas en dos albergues del PANI y advierte sobre riesgos para menores

Inspecciones revelaron problemas eléctricos, hacinamiento e incumplimientos en infraestructura

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Por Cristian Mora
PANI
La Defensoría identificó problemas de infraestructura en albergues del PANI, lo que obligó al cierre y traslado de uno de los centros en la región Chorotega. (Tomada de internet)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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