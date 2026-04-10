El País

Defensoría alerta al MEP por deterioro en escuela Ricardo Jiménez, en Barrio Carit

Inspección detectó pisos inestables, grietas y daños estructurales que representan riesgos para estudiantes y personal

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Por Cristian Mora
La escuela Ricardo Jiménez, en Barrio Carit, presenta daños estructurales que, según la Defensoría, ponen en riesgo a más de 1.200 estudiantes. (Rafael Pacheco Granados)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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