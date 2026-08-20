La defensora pidió respeto en el debate público y abordó reclamos ciudadanos relacionados con el ROP, salud y procesos judiciales.

El debate público puede estar marcado por diferencias profundas, pero el ejercicio de la función pública exige respeto a las personas y responsabilidad en el uso de la palabra. Bajo esa premisa, la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, hizo un llamado a quienes ocupan cargos públicos para evitar discursos de odio, amenazas y expresiones que normalicen la violencia.

Cruickshank se refirió a asuntos que actualmente atiende la Defensoría, entre ellos el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), las listas de espera en servicios de salud y la mora judicial.

La jerarca recordó que las personas funcionarias públicas tienen la obligación de cumplir las leyes, entregar resultados y rendir cuentas. Según explicó, el servicio público pierde su propósito cuando una institución privilegia intereses particulares sobre el bien común.

Entre los ejemplos mencionó las consultas de personas preocupadas por el destino y la disponibilidad de su .comprensión complementaria. También citó los casos de habitantes que esperan durante años por una cita médica y de quienes enfrentan procesos judiciales prolongados sin una respuesta oportuna.

Defensora pide cuidar el debate público

Cruickshank sostuvo que el desacuerdo forma parte de una democracia. Sin embargo, señaló que la descalificación de quienes piensan diferente deteriora la convivencia democrática.

La defensora pidió a quienes ejercen funciones públicas y participan en el debate nacional cuidar sus palabras. De acuerdo con su planteamiento, los discursos de odio, las amenazas, la estigmatización y las expresiones que promueven la violencia erosionan la convivencia y debilitan la confianza en las instituciones.

La Defensoría tiene entre sus responsabilidades fiscalizar que las instituciones públicas cumplan sus funciones y respeten los derechos de los habitantes. Las personas pueden acudir a la entidad cuando consideran que una institución pública incumple sus responsabilidades o afecta sus derechos e intereses.

La Defensoría de los Habitantes es la institución encargada de fiscalizar que las instituciones públicas cumplan adecuadamente sus responsabilidades y respeten los derechos de las personas. (Jose Cordero)

Menciona actuaciones de diputados

Cruickshank también se refirió a recientes manifestaciones del diputado Edgardo Araya en el plenario legislativo relacionadas con la presidenta de la República. La defensora señaló que el legislador reconoció posteriormente su actuación y la corrigió.

Además, destacó las posiciones asumidas por los diputados José Miguel Villalobos y Antonio Barzuna, así como por Nogui Acosta, jefe de fracción oficialista, frente a la violencia política contra las mujeres.

La defensora cerró su pronunciamiento con un llamado a quienes ejercen cargos públicos para reducir tensiones, rendir cuentas y resolver las diferencias dentro del marco institucional. “Creo profundamente que un país se fortalece, aun en medio de diferencias profundas, si decidimos tratarnos con dignidad y construir soluciones participativas para todas y todos”, señaló la jerarca.