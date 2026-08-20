El País

Defensora advierte sobre discursos de odio y llama a funcionarios públicos a rendir cuentas

Angie Cruickshank llamó a funcionarios públicos a cuidar el debate y detalló asuntos como el ROP y las listas de espera que atiende la Defensoría de los Habitantes

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Por Silvia Ureña Corrales
La defensora pidió respeto en el debate público y abordó reclamos ciudadanos relacionados con el ROP, salud y procesos judiciales.







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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