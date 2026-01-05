De este colegio provienen la mayor cantidad de estudiantes que entraron directo a su carrera elegida en el TEC

3.635 estudiantes fueron admitidos en el TEC, esto significa que todos alcanzaron los puntos necesarios para ingresar a estudiar la carrera que eligieron. El examen se aprueba con 520 puntos.

Un colegio privado encabeza la lista de centros educativos que lograron que sus estudiantes fueran admitidos en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC). Para el proceso de admisión 2025-2026, 3.635 jóvenes podrán entrar directo a la carrera que escogieron, en caso de que decidan matricular.

El Colegio Santa María de Guadalupe, en Heredia, consiguió que 92 de sus graduados alcanzaran este logro, lo que lo posiciona como el centro educativo más exitoso en este aspecto.

Si bien el TEC clasifica este colegio como privado, el Samagu, como es popularmente conocido, se denomina como un centro educativo subvencionado que durante el 2025 cobraba una mensualidad de ¢98.000.

Gustavo Rodríguez, director de este colegio, comentó en una entrevista anterior con La Nación, a que se deben los resultados positivos de ingreso a las universidades públicas.

“Contamos con un nivel de exigencia académica alto, pero acompañado de gran cantidad de actividades extracurriculares: clubes deportivos, culturales, espirituales, académicos y de fortalecimiento de su estado emocional. La prioridad es una formación humana que permita al estudiante fortalecer sus habilidades, destrezas y mejorar las áreas personales que así lo requieran”, expresó Rodríguez.

La totalidad de personas admitidas que ingresen a estudiar al TEC se conocerá después de que termine el proceso de matrícula.

Colegios con más de 50 admitidos

El segundo colegio con más admitidos para iniciar sus estudios universitarios en el 2026, es el semipúblico Liceo Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer, con 77 estudiantes en esta categoría.

El tercero es el Liceo Vocacional de Artes y Oficios de Cartago, con 56 estudiantes admitidos.

El Colegio Seráfico San Francisco obtuvo el cuarto lugar con 50 estudiantes admitidos.

Todas las personas admitidas ganaron la prueba de aptitud que se pasa con 520 puntos.

En la siguiente tabla puede consultar los 20 colegios que consiguieron que 20 de sus graduados o más fueran admitidos en el TEC.