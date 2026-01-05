El País

De este colegio provienen la mayor cantidad de estudiantes que entraron directo a su carrera elegida en el TEC

Centro educativo consiguió que sus alumnos ganaran la prueba con una nota superior a 520 puntos. Además, le presentamos 20 instituciones que lograron que más de 30 graduados pasaran el examen

Por Fernanda Matarrita Chaves
Instituto Tecnológico de Costa Rica, TEC
3.635 estudiantes fueron admitidos en el TEC, esto significa que todos alcanzaron los puntos necesarios para ingresar a estudiar la carrera que eligieron. El examen se aprueba con 520 puntos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







