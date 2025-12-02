El País

31 estudiantes lograron las mejores notas de admisión del TEC: estos son los colegios donde estudiaron

Jóvenes sacaron notas que van entre 775,85 y 800, siendo esta última la calificación máxima

Por Fernanda Matarrita Chaves
Instituto Tecnológico de Costa Rica, TEC
Este 2 de diciembre el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) reconoció a los 31 jóvenes que obtuvieron las mejores 26 notas en el examen de admisión en 2025. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







TECExamen de admisiónMejores notas de admisión TEC
Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

