31 estudiantes lograron las mejores notas de admisión del TEC: estos son los colegios donde estudiaron

31 estudiantes, provenientes de colegios públicos y privados, lograron las mejores 26 notas de admisión del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) para el proceso 2025-2026. Los jóvenes fueron reconocidos la mañana de este 2 de diciembre en el campus de Cartago.

Los estudiantes se formaron en su mayoría en centros educativos públicos, para un total de 19 instituciones (12 de ellas son colegios científicos). Sin embargo, en la lista sobresalen 12 colegios privados.

Los tres primeros puntajes provienen de instituciones públicas.

La nota máxima, de 800, la obtuvo Andrea Carolina Ebanks Reyes, estudiante del Colegio Científico de Alajuela.

Muy cerca de ese puntaje estuvo Esteban Alonso Arias Corrales, con un 799,74. El muchacho estudió en el Colegio Humanístico Costarricense Campus Chorotega.

La tercera mejor nota la obtuvo Rodrigo Javier Ureña Monge, quien sacó 785,79 puntos. El joven se formó en el Liceo de Tarrazú.

Colegios sobresalientes

En el listado sobresalen dos colegios científicos: los centros educativos de Alajuela y el de Pérez Zeledón lograron, cada uno, que tres de sus estudiantes entraran en la lista de los 31 mejores.

El Colegio Humanístico Costarricense Campus Chorotega y el centro educativo privado Colegio Metodista, colocaron a dos alumnos cada uno.

En este listado, se repitieron notas en el cuarto puesto, en el que dos estudiantes empataron con un puntaje de 784,15.

Mientras que en la posición 24, cuatro jóvenes lograron una calificación de 776,23 unidades.

Finalmente, en el puesto 26 hubo un empate, pues dos aspirantes lograron una nota de 775,85 puntos.

Consulte a continuación todos los puntajes obtenidos por los estudiantes y sus colegios de procedencia.