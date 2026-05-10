El País

Cuatro personas que ingresaron ilegalmente al volcán Arenal se exponen a las nuevas multas millonarias: conozca los montos

El Minae, por medio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), hizo un llamado a la población para respetar la señalización y las regulaciones establecidas dentro de las áreas protegidas

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Por Mónica Cerdas Gómez
Imagen divulgada por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) tras la detección de cuatro personas que ingresaron ilegalmente hasta la cima del volcán Arenal. Todos se exponen a multas millonarias.
Imagen divulgada por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) tras la detección de cuatro personas que ingresaron ilegalmente hasta la cima del volcán Arenal. Todos se exponen a multas millonarias. (Sinac/Sinac)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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