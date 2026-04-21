El País

Nuevas multas en parques nacionales: esto deberá pagar si ingresa a áreas restringidas

Infractores tendrán 15 días para pagar o enfrentarán cobro judicial por ingreso ilegal a parques. Conozca las sanciones, montos y plazos

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Por Sebastián Sánchez
fotos ilustrativas para nota de Ingresos Clandestinos a Parques Nacionales/ fotos en las faldas del volcán Turrialba durante una caminata de amanecer / Foto John Durán
Ingresos clandestinos a parques nacionales serán sancionados con severas multas. (JOHN DURAN)







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Parques Nacionales
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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