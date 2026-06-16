¿Cuándo serán las vacaciones de 15 días en Costa Rica? Estas son las fechas para 2026

Conozca cuándo serán las vacaciones de medio año, el cierre de clases y las graduaciones.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) definió la fecha de las vacaciones de medio año en su calendario 2026.

La programación permitirá a familias, estudiantes y centros educativos planificar con anticipación las actividades académicas y los periodos de descanso durante el próximo año.

Las vacaciones de medio periodo se realizarán del 6 al 17 de julio de 2026. Este receso marcará el cierre del primer periodo lectivo y dará paso a la segunda etapa del calendario académico.

La información completa del calendario escolar 2026 está disponible en el sitio habilitado por el Ministerio de Educación Pública: calendario.mep.go.cr/2026.

El calendario también establece que los actos de graduación se llevarán a cabo los días 10 y 11 de diciembre de 2026, una vez concluido el ciclo lectivo.