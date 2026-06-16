El País

¿Cuándo serán las vacaciones de 15 días en Costa Rica? Estas son las fechas para 2026

El calendario escolar define las fechas de las vacaciones, actividades familiares y compromisos académicos

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Por Silvia Ureña Corrales
Conozca cuándo serán las vacaciones de medio año, el cierre de clases y las graduaciones. (Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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