¿Cuándo empiezan las vacaciones de 15 días? Estas son las fechas oficiales del MEP

El calendario escolar 2026 del MEP dividió el curso en dos periodos y confirmó las fechas de vacaciones, cierre de lecciones y graduaciones.

El Ministerio de Educación Pública definió las vacaciones de medio periodo del curso lectivo 2026 entre el 6 y el 17 de julio. El calendario también fijó el cierre de lecciones para el 9 de diciembre.

La organización del curso lectivo mantuvo dos periodos. El primero va del 23 de febrero al 3 de julio. El segundo se extenderá del 20 de julio al 9 de diciembre, de acuerdo con la información oficial divulgada por el MEP.

La información completa del calendario escolar 2026 está disponible en el sitio habilitado por el Ministerio de Educación Pública: calendario.mep.go.cr/2026.