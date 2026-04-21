El País

¿Cuándo empiezan las vacaciones de 15 días? Estas son las fechas oficiales del MEP

Conozca las fechas del receso de medio año y el cierre de clases definidos por el MEP

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Por Silvia Ureña Corrales
El calendario escolar 2026 del MEP dividió el curso en dos periodos y confirmó las fechas de vacaciones, cierre de lecciones y graduaciones. (Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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