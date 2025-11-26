¿Cuándo se pagará el aguinaldo 2025 en el sector público? Esta es la fecha confirmada

El sector público recibirá su aguinaldo el 5 de diciembre. Revise cómo se calcula y qué hacer en caso de inconsistencias.

El Ministerio de Hacienda depositará el aguinaldo 2025 el jueves 5 de diciembre para todas las personas funcionarias públicas y pensionadas con cargo al Presupuesto Nacional.

Este giro incluye a empleados de ministerios, Asamblea Legislativa, Tribunal Supremo de Elecciones, Contraloría General y Defensoría de los Habitantes.

¿Cuándo pagan el aguinaldo 2025?

El desembolso corresponde a ¢249.836 millones, según los datos proporcionados por Hacienda.

El aguinaldo es un pago adicional obligatorio que se reconoce cada año a quienes trabajaron al menos un mes continuo durante el periodo comprendido entre diciembre del año anterior y noviembre del año en curso.

¿Qué es el aguinaldo en el sector público?

El aguinaldo es una remuneración anual que reciben las personas trabajadoras del sector público como parte de los derechos laborales establecidos por ley. Representa un salario extra, pagado siempre antes del 20 de diciembre, aunque el sector público suele adelantar su depósito.

Es un derecho irrenunciable y su cálculo se basa en el salario bruto acumulado durante los 12 meses previos.

¿Cómo se calcula el aguinaldo público en 2025?

El cálculo del aguinaldo sigue la fórmula definida por Hacienda:

Aguinaldo = (Suma de salarios brutos entre diciembre y noviembre) ÷ 12

Consideraciones del cálculo

Se utiliza el salario bruto , que incluye pluses e incentivos salariales.

, que incluye pluses e incentivos salariales. No se consideran pagos no salariales como viáticos o auxilios.

pagos no salariales como viáticos o auxilios. Si la persona ingresó después de diciembre, el cálculo es proporcional a los meses trabajados.

Para estimar el monto correspondiente, La Nación ofrece una calculadora digital que facilita el proceso, especialmente para quienes tuvieron cambios salariales, ascensos, licencias o variaciones en pluses.

Para utilizarla, la persona debe:

Ingresar los salarios brutos de diciembre a noviembre .

. Colocar “0” en los meses no laborados.

en los meses no laborados. Presionar “calcular aguinaldo” para obtener una estimación.

El resultado permite comparar el cálculo personal con el depósito oficial.