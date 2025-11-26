El País

¿Cuándo se pagará el aguinaldo 2025 en el sector público? Esta es la fecha confirmada

El aguinaldo 2025 del sector público ya tiene fecha confirmada. Descubra cuándo se lo depositan, cómo verificar el monto y los detalles del pago

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
El sector público recibirá su aguinaldo el 5 de diciembre. Revise cómo se calcula y qué hacer en caso de inconsistencias. (Mayela López)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCAguinaldoAguinaldo sector público
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.