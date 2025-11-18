El País

¿Cuándo se pagará el aguinaldo 2025 en el sector privado? Esta es la fecha límite

Conozca la fecha límite para el pago del aguinaldo 2025 en el sector privado, cómo calcular el monto que le corresponde y qué hacer si su patrono no cumple con la ley

Por Silvia Ureña Corrales
El aguinaldo del sector privado debe pagarse antes del 20 de diciembre. Consulte el cálculo, derechos y procesos de denuncia.
El aguinaldo del sector privado debe pagarse antes del 20 de diciembre. Consulte el cálculo, derechos y procesos de denuncia. (Canva /Canva)







