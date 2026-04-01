¿Cuándo regresan los sorteos de chances? JPS confirma día y premios

Los chances de la JPS regresarán el próximo 7 de abril.

La Junta de Protección Social (JPS) anunció que este martes 31 de marzo no realizó el popular sorteo de los chances, medida que continuará esta Semana Santa. Las tómbolas volverán a moverse el 7 de abril.

Según la JPS, ni este viernes 3 de abril ni el Domingo de Ramos, 5 de abril, habrá sorteos.

Los chances reparten cada martes, en su primer premio, ¢80 millones por emisión, mientras que los viernes entrega ¢120 millones. La Lotería Nacional, por su parte, paga ¢175 millones en su primer premio, por emisión.

Según la JPS, el próximo 18 de abril se realizará el sorteo Mundialista, un juego especial que premiará con ¢7,5 millones, el mayor.