Chances de la JPS: Vea los números ganadores del sorteo de este viernes 27 de marzo

Sorteo de chances de la JPS de este viernes 27 de marzo.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este viernes 27 de marzo, el sorteo de los chances número 7.022.

El número ganador del premio mayor fue el 28 con la serie 391. Paga ¢120 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 28 con la serie 291. Esta combinación otorga ¢37 millones por entero.

En tanto, el número 24 con la serie 517 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢9 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 44, que paga ¢15.000 por emisión.