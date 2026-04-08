¿Cuándo estarán listas las obras en Gravilias de Desamparados? Esto dice la CNE

Las obras en Gravilias de Desamparados mantienen cierres de vías y aceras; el proyecto registra actualmente un 15% de avance.

Un total de 141 terrenos, que incluyen viviendas, comercios, centros educativos, de culto y áreas recreativas en Gravilias de Desamparados, han sufrido durante 40 años el impacto de las inundaciones, según confirmó la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

La CNE avanza con un proyecto diseñado para resolver la problemática de forma definitiva. La obra consiste en un conducto fluvial de 300 metros, con una inversión de ¢1.500 millones.

Los trabajos incluyen la sustitución de dos tuberías para duplicar su diámetro y, por ende, su capacidad de desfogue de aguas pluviales. Además, se construye un pozo de registro para facilitar la inspección y el mantenimiento del sistema.

¿Cuándo estará listo?

La CNE confirmó que el proyecto presenta un 15% de avance y se prevé su finalización para el segundo semestre de 2026 (entre junio y diciembre). Sin embargo, las obras podrían verse afectadas por la intensidad de la próxima temporada de lluvias.

Las labores arrancaron el 17 de noviembre de 2025.

Al desarrollarse en un área de alta densidad poblacional, la edificación del canal subterráneo implica cierres de vías, restricción de paso peatonal en aceras y suspensiones ocasionales en los servicios de agua y electricidad.

El proyecto es liderado por la CNE y la Municipalidad de Desamparados, que actúa como unidad ejecutora, bajo el marco de un Plan General de la Emergencia.