El País

¿Cuándo estarán listas las obras en Gravilias de Desamparados? Esto dice la CNE

La CNE construye un nuevo sistema fluvial en Gravilias de Desamparados para proteger 141 propiedades. Conozca cuándo finalizarán las obras de ¢1.500 millones.

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Por Yucsiany Salazar
Las obras en Gravilias de Desamparados mantienen cierres de vías y aceras; el proyecto registra actualmente un 15% de avance.
Las obras en Gravilias de Desamparados mantienen cierres de vías y aceras; el proyecto registra actualmente un 15% de avance. (CNE/CNE)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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