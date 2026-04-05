El País

Inundaciones en Gravilias de Desamparados: ¿por qué la solución llega tras 40 años y qué cambios aportan las obras actuales?

La CNE detalla el plan de inversión que incluye cierres viales y cortes temporales de servicios para frenar las inundaciones en Gravilias de Desamparados

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Por Yucsiany Salazar
Mediante un chat comunitario, más de 160 vecinos reciben alertas sobre cortes de servicios y avances en la construcción en Gravilias de Desamparados, según indicó la CNE.
Mediante un chat comunitario, más de 160 vecinos reciben alertas sobre cortes de servicios y avances en la construcción en Gravilias de Desamparados, según indicó la CNE. (CNE/CNE)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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