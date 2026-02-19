¿Cuándo es Semana Santa 2026?

La Semana Santa del 2026 se realizará del 29 de marzo al 5 de abril, con Jueves y Viernes Santo como feriados oficiales.

La Semana Santa es uno de los periodos más relevantes del calendario anual, tanto por su significado religioso como por su impacto en el descanso laboral y la actividad turística. Cada año, miles de personas planifican viajes, cierres comerciales o actividades familiares en torno a estas fechas.

En el 2026, la conmemoración se celebrará entre finales de marzo e inicios de abril, con dos feriados de pago obligatorio que permitirán un descanso extendido para una parte de la población trabajadora.

Fechas de la Semana Santa 2026

La Semana Santa se desarrollará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril.

Las fechas centrales serán:

Domingo de Ramos: 29 de marzo

29 de marzo Jueves Santo: 2 de abril

Viernes Santo: 3 de abril

Domingo de Resurrección: 5 de abril

Estas fechas se mantienen en el día correspondiente y no están sujetas a traslado.

Cuáles días son de pago obligatorio

El Jueves Santo y el Viernes Santo son feriados de pago obligatorio según el Código de Trabajo. Las personas trabajadoras reciben el salario del día aunque no laboren.

Si trabajan, el patrono debe reconocer pago doble. La asistencia no es obligatoria, salvo en actividades autorizadas por ley.

En las empresas con pago semanal, el feriado obligatorio se remunerará adicionalmente cuando no se labora. Si se trabaja, el pago debe ser doble. Las horas extra en esos días se cancelan como tiempo y medio doble, lo que equivale a pago triple.

En las modalidades mensual o quincenal, el feriado ya está incluido dentro del salario ordinario. Si se labora, el patrono debe completar el pago doble que establece la ley.