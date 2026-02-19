El País

¿Cuándo es Semana Santa 2026?

La Semana Santa del 2026 ya tiene fecha definida. Revise cuándo se celebrará, qué días serán feriados y cómo se pagan según la legislación laboral vigente

Por Silvia Ureña Corrales
Santo Viacrucis interparroquial desde la Basílica de los Angeles hacia la iglesia de San Rafael de Oreamuno con la participación de la Hermandad de Jesús Nazareno y los Caballeros del Santo Sepulcro.
La Semana Santa del 2026 se realizará del 29 de marzo al 5 de abril, con Jueves y Viernes Santo como feriados oficiales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

