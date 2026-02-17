El País

¿Cuándo entran las clases en Costa Rica 2026?

El curso lectivo tendrá 39 semanas y arrancará dos semanas después de lo habitual

Por Fernanda Matarrita Chaves
Educación pública
El MEP fijó el inicio de clases para el 23 de febrero de 2026 y confirmó recesos, vacaciones y cierre del curso lectivo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







