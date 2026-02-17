¿Cuándo entran las clases en Costa Rica 2026?

El MEP fijó el inicio de clases para el 23 de febrero de 2026 y confirmó recesos, vacaciones y cierre del curso lectivo.

Las clases en Costa Rica este 2026 iniciarán el 23 de febrero, según confirmó el Ministerio de Educación Pública (MEP) en el calendario oficial del curso lectivo. La fecha representa un cambio respecto a años anteriores, ya que el arranque será dos semanas después de lo habitual.

El curso lectivo tendrá un total de 39 semanas de lecciones. Esto implica una reducción en la cantidad de semanas de clases para el estudiantado.

¿Por qué las clases no comenzaron el 9 de febrero?

El MEP explicó que entre el 9 y el 20 de febrero se realiza un proceso de capacitación para el personal docente, técnico-docente, administrativo y de apoyo. Por esta razón, las lecciones no iniciaron en las primeras semanas del mes.

Otras fechas importantes: Vacaciones y recesos en 2026

El calendario oficial también define los principales periodos de descanso.

El receso de Semana Santa será del 29 de marzo al 5 de abril.

Las vacaciones de medio año se extenderán del 6 al 17 de julio. Las clases se retomarán el lunes 20 de julio.

El último día de lecciones será el 9 de diciembre.

Las graduaciones se realizarán el 10 y 11 de diciembre de 2026.