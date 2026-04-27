Crisis eléctrica en Hospital de San Carlos obliga a usar sábanas calientes para bebés y afecta cirugías, alerta Defensoría

Personal médico debe usar cobijas calientes para bebés ante falta de potencia en el sistema eléctrico para poder realizar el contacto piel con piel entre madre y bebé y "la hora de oro". Foto: Cortesía de Edgar Chinchilla, corresponsal de GN

La Defensoría de los Habitantes confirmó que la limitada capacidad del sistema eléctrico del Hospital de San Carlos afecta la atención en el servicio de maternidad y otras áreas críticas.

Tras una inspección en gineco-obstetricia, la institución detectó que el proyecto de remodelación del sistema electromecánico permanece estancado debido a la demora en la revisión del pliego de condiciones y documentación a nivel central.

Este retraso precisó la Defensoría, detiene otros proyectos que dependen de las mejoras eléctricas, como la remodelación de laboratorios, farmacia y salas de operaciones.

En el área de gineco-obstetricia, por ejemplo, el personal no puede conectar la totalidad de los equipos necesarios. Las salas de partos y cesáreas enfrentan dificultades para controlar la temperatura, situación que obliga a los trabajadores a aplicar medidas alternativas según el recurso humano disponible.

Contacto piel con piel entre madre y bebé no se puede realizar

Un caso crítico ocurre en la sala de operaciones N.° 1. Aunque la norma establece que la temperatura debe estar en 20 °C, actualmente opera a 18 °C. Esta condición impide realizar el contacto piel con piel entre la madre y el bebé, además de dificultar el cumplimiento de “la hora de oro”.

Como solución provisional, el personal calienta la ropa en incubadoras y cubre a los recién nacidos con sábanas calientes. Sin embargo, la red eléctrica del hospital no soporta el uso de todos los calentadores o incubadoras que se requieren para la atención masiva.

Afectación en listas de espera

La crisis eléctrica también impacta las listas de espera en procedimientos de gineco-obstetricia y esterilizaciones. El centro médico necesita más mamógrafos, pero la capacidad actual del sistema impide la instalación y el uso de nuevo equipo tecnológico.

La Defensoría solicitó información a las autoridades técnicas centrales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para conocer el avance del proyecto.

“La Defensoría de los Habitantes elevó una gestión ante autoridades técnicas del nivel central para conocer el estado de avance de la revisión del proyecto, pues es evidente que se requiere de estas remodelaciones para impactar positivamente en los servicios que ofrece en hospital de San Carlos”, indicó la institución.

El edificio actual entró en operación en 1980. En ese momento, la infraestructura se diseñó para atender a 75.000 personas; sin embargo, en la actualidad la población bajo su cobertura oscila las 500.000 personas.