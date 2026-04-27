El País

Crisis eléctrica en Hospital de San Carlos obliga a usar sábanas calientes para bebés y afecta cirugías, alerta Defensoría

La Defensoría de los Habitantes alerta sobre limitaciones eléctricas en el Hospital de San Carlos que impiden el uso de todas las incubadoras y afectan las cirugías.

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Por Yucsiany Salazar
Un menor de cinco años falleció tras caer a una piscina en un hotel en San Carlos.
Personal médico debe usar cobijas calientes para bebés ante falta de potencia en el sistema eléctrico para poder realizar el contacto piel con piel entre madre y bebé y "la hora de oro". Foto: Cortesía de Edgar Chinchilla, corresponsal de GN







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Hospital de San CarlosDefensoríaCrisis eléctricaCCSS
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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