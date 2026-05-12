Costarricenses podrán recibir asesoría gratuita para trámites de visa en feria de viajes

Expertos en trámites migratorios brindarán orientación gratuita sobre visas y viajes internacionales durante La Feria Viajera 2026.

La cuarta edición de La Feria Viajera ofrecerá asesoría gratuita sobre trámites de visa este sábado 16 y domingo 17 de mayo en el Centro de Eventos Pedregal. La actividad reunirá a especialistas en procesos migratorios y viajes para orientar a los asistentes sobre requisitos y gestiones hacia distintos destinos internacionales.

El evento se realizará de 10 a. m. a 7 p. m. con entrada gratuita y contará con más de 80 asesores en viajes y trámites. Los visitantes podrán evacuar dudas sobre solicitudes de visa para países como Estados Unidos, Canadá, Tailandia, Australia, Marruecos y destinos de Asia y Medio Oriente.

Según datos citados por la organización, el pasaporte costarricense permite el ingreso sin visa a 98 países. Sin embargo, los nacionales todavía requieren visa o autorización electrónica para ingresar a cerca de 100 destinos.

La organización indicó que cada país mantiene requisitos distintos y recordó que los viajeros deben informarse antes de iniciar cualquier gestión migratoria. La asesoría también estará disponible para personas de otras nacionalidades interesadas en conocer procesos y documentación requerida.

Daniel Fernández, productor de la feria, señaló que el espacio busca ofrecer información actualizada sobre trámites y procesos migratorios para quienes planean viajar en los próximos meses.

Además del centro de orientación de visas, la feria reunirá a aseguradoras, hoteles, empresas de cruceros, rent a cars y parques temáticos. Los asistentes también podrán participar en rifas y promociones relacionadas con viajes, hospedajes y asesorías.

Durante la edición de 2025, la actividad recibió más de 10.000 visitantes, quienes aprovecharon promociones y convenios turísticos para planear sus vacaciones y viajes internacionales.