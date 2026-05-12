El País

Costarricenses podrán recibir asesoría gratuita para trámites de visa en feria de viajes

Descubra cómo obtener orientación gratuita sobre visas, requisitos migratorios y destinos internacionales durante uno de los eventos de viajes más grandes de Costa Rica

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Por Silvia Ureña Corrales
Expertos en trámites migratorios brindarán orientación gratuita sobre visas y viajes internacionales durante La Feria Viajera 2026.
Expertos en trámites migratorios brindarán orientación gratuita sobre visas y viajes internacionales durante La Feria Viajera 2026. (Canva stock/KHUNKORN de khunkorn / Getty Images Signature)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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