Estadística de visas de turismo de Estados Unidos a costarricenses muestra leve cambio

Los procesos de solicitud de visa de turismo de Estados Unidos han cambiado en los últimos años.

Si espera una cita para solicitar la visa de turismo de Estados Unidos, conviene prestar atención a una estadística reciente relacionada con los costarricenses que realizan este trámite.

De acuerdo con datos recientes del Departamento de Estado de Estados Unidos, aumentó levemente el porcentaje de rechazo de visas de turismo para ciudadanos costarricenses.

La información corresponde al año fiscal 2025 de Estados Unidos, que inició el 1 de octubre de 2024 y concluirá el 30 de setiembre de 2025.

Se trata todavía de datos preliminares, ya que las autoridades estadounidenses continúan actualizando las estadísticas conforme avanza el año fiscal.

Hasta el momento, el 16,14% de las solicitudes de visa de turismo presentadas por costarricenses han sido rechazadas.

Esto significa que la tasa de aprobación ronda el 83,86%. En otras palabras, cerca de 84 de cada 100 solicitantes obtienen la visa.

En comparación con el año fiscal anterior, se observa un deterioro en las cifras. Durante el periodo fiscal 2024, el rechazo fue del 12,66%, mientras que la aprobación alcanzó el 87,34%.

El comportamiento reciente es similar al del año fiscal 2023, en el que el rechazo rondó el 16%.

En el 2021 y el 2022, la tasa había sido más baja, de 7,97% y 12,71%, respectivamente.

Expertos en temas migratorios suelen insistir en que no existe una fórmula garantizada para obtener la visa estadounidense. Sin embargo, recomiendan que los solicitantes demuestren arraigo en Costa Rica, estabilidad laboral o económica y claridad sobre el propósito del viaje.

También, aconsejan responder con honestidad durante la entrevista y presentar información coherente con el formulario DS-160.

El porcentaje oficial de rechazo es publicado cada año por el Departamento de Estado y puede variar conforme se procesan nuevas solicitudes durante el periodo fiscal.