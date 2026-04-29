De viaje con Jairo

Visa de Estados Unidos: la tentación que puede dejarle vetado de por vida

El sueño de conocer Estados Unidos puede quedar truncado, tanto para solicitantes de visa como para quienes ya la tienen

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Por Jairo Villegas S.
Visa de Estados Unidos.
Los solicitantes de visa deben asumir con mucha responsabilidad todo el proceso. (Canva/Fotocomposición)







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Visa de Estados UnidosDepartamento de Estado
Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

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